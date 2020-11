“Un anno senza Fred”, stasera lo speciale su Telemolise: per la prima volta le telecamere nella casa natale del cantante

Un anno fa ci lasciava Fred Bongusto. Per ircordare il cantante campobassano telemolise manderà in onda questo fine settimana uno speciale di “Viaggio in Molise” realizzato da Enzo Luongo e intitolato “Un anno senza Fred”. Per la prima volta le telecamere entrano nella casa natale di Bongusto, nel centro storico del capoluogo, dove oggi vive la nipote dell’artista, Alessandra Lorito. Sarà un viaggio inedito tra ricordi e aneddoti e cimeli legati alla carriera del cantante con il racconto di Tiziano Carozza che da alcuni anni ha avviato un lavoro di ricerca sulla vita del cantante. Ci saranno inoltre le immagini di una delle esibizioni più belle che Bongusto ha fatto in Molise, quelle della sua partecipazione, nel 2002, a “Noi artisti di questa terra”, l’evento organizzato da Antonio Molino a Montorio nei Frentani. Lo speciale andrà in onda stasera (sabato 7 novembre) alle 20.30 e domani (domenica) alle 13.30 e alle 16.40.