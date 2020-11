Tragedia nei campi a Jelsi, muore un uomo travolto dal trattore

Incidente nei campi oggi pomeriggio. Un uomo di 60 anni, di Jelsi, è stato travolto dal trattore mentre stava lavorando nel podere. E’ accaduto in contrada Parruccia, tra Jelsi e Riccia. Da una prima ricostruzione il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. I familiari hanno subito Chiamato i soccorsi. Sul posto il 118, i volontari della Croce di San Gerardo e i Vigili del Fuoco. A nulla sono valsi i tentativi per rianimare l’uomo che purtroppo è morto per le gravi ferite riportate anche alla testa. I rilievi da parte dei Carabinieri per la ricostruzione della dinamica. La notizia ha destato sconforto nella comunità di Jelsi, ma anche a Riccia, di dove era originario.