Telefonate e falsi addetti dell’acqua: tentativi di truffa a Termoli

Nelle ultime settimane si è registrata un’impennata di tentativi di truffa a Termoli. I settori sono i più disparati e vanno dai servizi delle utenze ai conti postali. Diversi cittadini hanno segnalato ad esempio ad Acea Molise, la società che si occupa del servizio idrico integrato, della presenza di sedicenti dipendenti della società, che hanno bussato alle porte delle abitazioni chiedendo il pagamento immediato di presunte morosità relative a mancati versamenti di bollette. L’Acea ha diffuso subito un avviso, che è stato condiviso anche dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Termoli, informando la cittadinanza che Acea non invia personale a domicilio per la riscossione delle morosità, che vengono comunicate invece con una lettera via posta. Anzi i residenti vengono invitati a contattare immediatamente le forze dell’ordine nel caso si presentino sconosciuti per conto di Acea. Ma non si è trattato dell’unico tentativo di truffa che i termolesi hanno ricevuto negli ultimi giorni. Numerose le segnalazioni per telefonate arrivate da persone che si sono qualificate come ispettori dell’ufficio postale di Roma che chiedevano di fornire i codici del conto corrente per effettuare un aggiornamento alle nuove norme. Più telefonate, arrivate da persone diverse ora con accento campano ora con accento siciliano. Insomma i malintenzionati sono sempre in agguato e le tecniche di truffa si fanno sempre più sofisticate. La raccomandazione principale resta quella di non fidarsi mai.