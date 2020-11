Sanità, Primiani (5Stelle): rete di soccorso sul territorio inadeguata, l’Asrem dia risposte immediate

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani, mette in evidenza l’inadeguatezza della rete di soccorso sul territorio.

“Una disorganizzazione per la quale sempre più spesso mancano le ambulanze e quelle poche che ci sono, vengono utilizzate per il trasporto dei cittadini positivi al Coronavirus – ha denunciato – La rete dell’emergenza lascia il campo all’improvvisazione quotidiana, una rete priva di programmazione, priva di indirizzo – ha proseguito Primiani – La prima responsabilità è quindi dell’Asrem che deve spiegare perché in Molise le ambulanze restano poche anche ora che devono garantire il trasporto dei pazienti Covid ed è sempre l’Asrem che ha il dovere di trovare una soluzione adeguata a tutelare la salute di tutti i molisani”, ha concluso l’esponente dei Cinque stelle che porterà la questione del 118 all’attenzione del Consiglio regionale.