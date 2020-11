Premio scuola digitale, l’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento rappresenterà il Molise nella finale nazionale. La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Scarano” di Trivento, vincitrice regionale del Premio Scuola Digitale (PSD) con il progetto “Think, Make…Change!”, rappresenterà il Molise nella finale Nazionale per il Primo Ciclo di istruzione, organizzata in modalità on-line dall’Istituto “L. Einaudi” di Roma, in qualità di scuola polo nazionale del Ministero dell’Istruzione. Saranno diciotto le Istituzioni Scolastiche – fanno sapere dalla scuola – finaliste del Primo Ciclo di Istruzione e rappresentative delle rispettive regioni, che parteciperanno alla finale in diretta live, lunedì 9 novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, durante la quale, a seguito della proiezione dei video dei progetti e di una breve presentazione, una giuria decreterà i migliori tre progetti. Sarà possibile seguire l’evento in streaming dal collegamento che sarà condiviso sul sito dell’istituto Omnicomprensivo di Trivento. Nella giornata del 10 novembre, saranno invece le scuole finaliste del Secondo Ciclo di istruzione a sfidarsi e saranno decretati i tre progetti più meritevoli. In questo caso il Molise sarà rappresentato dall’IIS “Boccardi Tiberio” di Termoli con il progetto “ELISA. Domotica a comando vocale”. l sei migliori progetti valutati nelle giornate del 09 e 10 novembre, infine, si sfideranno durante una terza giornata di evento, in programma per l’11 novembre, per aggiudicarsi il titolo Nazionale (del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione). Il progetto dell’istituto Omnicomprensivo di Trivento, dal titolo “Think, Make…Change!”, partito durante l’anno scolastico 2018/2019, ha previsto il maggiore coinvolgimento delle studentesse nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), l’integrazione del pensiero logico con il pensiero narrativo attraverso percorsi di digital storytelling con i software Scratch e Lego Digital Design, la progettazione di modelli personali con software open-source e stampa 3D grazie alla strumentazione in dotazione presso l’atelier creativo dell’Istituto, il potenziamento delle soft skills attraverso il lavoro in gruppo di pari (cooperative learning). Al progetto, portato avanti dalle prof.sse Federica Fierro e Elisa Marianacci, hanno preso parte 25 ragazzi e ragazze delle diverse classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, molti dei quali sono oggi iscritti al Liceo delle Scienze Applicate di Trivento; rappresenteranno l’Istituto durante la finale del 9 novembre gli allievi delle attuali classi terze della Scuola Secondaria di I grado: Francesco Bozza, Rita Ciafardini, Silvia Fiore, Arianna Fossaceca, Valentina Molinaro, Damiano Tucci e Melissa Vasile. L’Istituto scolastico di Trivento ha già riportato la duplice vittoria alla fase provinciale del PSD, tenutasi il 21.02.2020 presso i locali dell’ex cinema Sant’Antonio a Termoli e alla fase regionale, svoltasi in diretta live il 28.05.2020, e si è aggiudicata due premi per l’implementazione della progettualità. L’intera comunità scolastica ha condiviso l’emozione e la piena soddisfazione per i riconoscimenti già ricevuti dall’Istituto, frutto di un lavoro condiviso del quale gli studenti sono i protagonisti, e si appresta a vivere con partecipazione ed impegno l’appuntamento on-line del 9 novembre, per il quale gli allievi coinvolti e le docenti referenti si collegheranno dai locali del Liceo delle Scienze Applicate, attualmente sede della Scuola Secondaria di I grado. Anche in questo momento di apprensione e di difficoltà per l’intero Paese – chiude la nota dell’istituto scolastico – la scuola si fa portavoce di un messaggio di speranza che vede nella Tecnologia e nella condivisione di esperienze virtuose lo strumento per superare le distanze, tracciare nuovi percorsi e collaborare al fine di essere parte attiva nelle sfide del futuro. (La foto si riferiscono alla finale provinciale del PSD tenutasi il 21.02.2020 a Termoli, prima dell’emergenza Covid-19).