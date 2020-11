Coronavirus, 87 nuovi positivi dai 701 tamponi processati. Altri due decessi e undici ricoveri in Malattie infettive

Sono 87 i nuovi positivi sui 701 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall’Asrem. Ancora Campobasso il centro con il maggior numero di contagi, 19, seguito da Termoli con 13. 8 casi a Bojano, 6 Isernia, 4 Riccia, 3 Colletorto e Guglionesi 2 casi a Casacalenda, Frosolone, Montaquila, Ripalimosani, Rotello, San Polo Matese e Vinchiaturo. Un caso a Baranello, Campodipietra, Campomarino, Castelpetroso, Cercemaggiore, Ferrazzano, Gildone, Jelsi, Montecilfone, Pietrabbondante, Poggio Imperiale (Fg), San Pietro Avellana, Sant’Elena Sannita, Spinete, Trivento e Ururi. Tutti i positivi sono collegati a cluster noti. Tre i decessi: oltre al 66enne di Termoli, sono deceduti, sempre a Terapia intensiva, una persona di Sant’Elia Fiumerapido e una di Montaquila. 11 i ricoveri in Malattie infettive, mentre ci sono anche 3 dimessi e tre guariti. Gli attualmente positivi sono 1664, gli asintomatici a domicilio 1594. I ricoverati al Cardarelli sono 45 di cui 38 in Malattie infettive ed 7 in Terapia intensiva. I guariti sono 730, mentre le vittime sono 48. Sono 65390 i tamponi processati dall’inizio della pandemia.