Coprifuoco, notte tranquilla nel capoluogo di regione

E’ scattato nella notte alle 22 il coprifuoco su tutto il territorio nazionale. Strade vuote e spettarli e gente chiusa dietro le porte sbarrate. Sono queste le conseguenze del nuovo decreto del presidente del consigluio dei ministri che ha inasprito le limitazioni per fronteggiare l’emergenza corona virus. Dopo lo stop alle ore 18 per bar e ristoranti che consentiva il protrarsi dell’attività di asporto sino alle 24, si ferma in anticipo anche quest’ultima possibilità. Alle 22 stop totale, si ferma il mondo e la circolazione. Consentiti gli spostamenti solo per comprovate ragioni di necessità e urgenza, lavoro e salute. Nel capolugo di regione sin dalle 21 e 30 si è registrato un progressivo spopolamento di strade e arterie. La prescrizione governativa è stata rispettata con diligenza dai campobassani e non si sono verificate infrazioni. A presidiare il territorio le forze dell’ordine. Impegnati con posti di blocco e pattugliamenti Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Muicipale che hanno effettuato controlli capillari lungo le strade della città. Poche le auto in circolazione con gli occupanti delle autovetture tutti dotati di regolare certificazione. Una notte quindi tranquilla.

Sul fronte dell’isolamento imposto nella zona gialla nella quale ricade il Molise, chè da registrare la chiusura nel fine settimana dei centri commerciali dove restano però aperti i supermercati. A rimanere aperti anche farmacie, parafarmacie, tabacchi e parrucchieri.