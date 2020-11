Campionato Italiano Slalom slitta l’ultima prova

Questo fine settimana era in programma il “21° Trofeo Città di Massa Lubrense” valido come prova del Campionato Italiano Slalom 2020. D’intesa l’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense e l’ACI Sport cercheranno di recuperare la gara prima della fine dell’anno. La kermesse campana è valida come ultimo appuntamento del campionato tricolore, che oggi vede al comando il driver molisano Fabio Emanuele.



Intanto l’ACI programma già la prossima stagione. Pubblicato il calendario per il Campionato Italiano Slalom 2021, saranno nove le prove per assegnate il tricolore. Nell’elenco c’è anche lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. La manifestazione automobilistica organizzata dall’Atuomobile Club Molise ha confermato la sua presenza dopo il forfait imposto in questo campionato. L’ACI Molise ha scelto di rinviare lo Slalom spostando tutto lo sforzo organizzativo sul Rally del Molise. Le nuove norme hanno richiesto un impegno ancora maggiore per garantire la tutela di piloti, meccanici e staff. La delegazione regionale è riuscita ad organizzare una manifestazione a carattere nazionale senza intoppi e rispettando tutti i protocolli. Il Presidente dell’Aci Luigi di Marzo ed il suo staff sono già a lavoro per il 28esimo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini che nel 2021 taglierà il traguardo delle 28 edizioni.