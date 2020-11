Al Gemelli Molise la Giornata della Tiroide

La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla posta immediatamente sotto il pomo di Adamo e gioca un ruolo chiave nel controllo del metabolismo mediante la produzione degli ormoni tiroidei (T4 e T3), che, tramite il sangue, raggiungono ogni distretto del nostro organismo.

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori. Si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e con una maggiore prevalenza nel sesso femminile.

La sopravvivenza è molto elevata, superando il 90% a 5 anni nelle forme differenziate, ma è necessario effettuare una diagnosi prece. Per questo Gemelli Molise propone la Giornata della Tiroide: in modo assolutamente gratuito verrà effettuata una visita endocrino chirurgica + ecografica.

Per aderire allo screening è necessario prenotare esclusivamente il giorno venerdì 6 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 0874312572. Tutti possono partecipare, ma l’iniziativa è pensata soprattutto per la fasce sociali più deboli e rientra nei progetti di solidarietà promossi dalla struttura.

Le visite ed esami verranno eseguiti personalmente dal neo Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale ed Oncologica, Pier Francesco Alesina, che da pochi giorni ha assunto la Direzione del Reparto.

Il Dott. Alesina é un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della chirurgia endocrina ed é attualmente membro del Research and Educational Committee della Società Europea di chirurgia endocrina.