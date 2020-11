Scuole per l’infanzia, la Giunta stanzia 25mila euro per interventi di messa in sicurezza e riduzione rischio Covid

La Giunta regionale ha stanziato 25 mila euro in favore dei Comuni molisani per interventi di restauro, risanamento e messa in sicurezza di strutture e impianti per le scuole dell’infanzia. Le amministrazioni locali avranno tempo fino al prossimo 30 novembre per rispondere all’avviso pubblico pubblicato sul Burm. Il provvedimento finanzia, tra gli altri, anche gli interventi di adattamento degli spazi per la riduzione del rischio da diffusione del Covid , per una spesa massima di 25mila euro. A darne notizia il sottosegretario Di Baggio. “Si tratta di prime somme che – ha spiegato – con molta probabilità, saranno ulteriormente incrementate, proprio per soddisfare il più possibile le istanze che dovessero pervenire entro i termini dell’avviso pubblico, così da coprire al meglio tutto il territorio regionale”.