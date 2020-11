Rischio diffusione Covid-19, il sindaco di Trivento sospende il mercato domenicale e regolamenta l’accesso in cimitero

Rischio diffusione Covid-19, il sindaco di Trivento Corallo sospende il mercato domenicale e regolamenta l’accesso in cimitero. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, nell’ambito del territorio comunale – fa sapere Pasquale Corallo – si sospende il mercato domenicale sino alla domenica del 29 novembre 2020 (inclusa), salvo ulteriore disposizione. Inoltre, a far data da oggi 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 l’apertura del cimitero comunale cittadino sarà solo ed esclusivamente la mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00. L’accesso al cimitero comunale sarà consentito con l’ausilio dei dispositivi di sicurezza e prestando attenzione a garantire il distanziamento. Infine – chiude l’ordinanza – a far data da oggi 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le cerimonie funebri si svolgeranno in Chiesa: sul sagrato della Chiesa avverrà la benedizione nel rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine, la cerimonia funebre proseguirà per il cimitero cittadino con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale.