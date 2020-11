Isernia- Tamponi rapidi al drive-in davanti alla sede della Croce rossa di via Pascoli

Il comitato isernino della Croce Rossa Italiana ha organizzato, per il 14 e 15 novembre un “Drive In” per effettuare tamponi per la ricerca dell’antigene Sars-Cov19. Arrivando comodamente in auto da Corso Risorgimento, e recandosi in via Pascoli 1, nella sede della Croce rossa ad Isernia, si potrà effettuare il tampone rapido con un medico qualificato. Il tempo d’attesa per conoscere l’esito sarà di circa 20 minuti.