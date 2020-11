Droga, misure cautelari per tre foggiani accusati di tentata estorsione

Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno eseguito tre misure cautelari a Foggia per tentata estorsione. Dalle indagini coordinate dalla Procura con a capo Nicola D’Angelo è emerso che i tre avrebbero intimato a un giovane campobassano, che gravita nel mondo dello spaccio, di recarsi a Foggia. Intimorendolo gli hannno detto che doveva cosegnare loro dei soldi frutto di un debito di un altro spacciatore, arrestato nell’operazione Piazza Pulita, per l’acquisto di cocaina poi venduta e consumata a Campobasso. Il giovane ha chiesto una dilazione dei pagamenti e gli estorsori ne hanno approfittato utilizzandolo per recuperare somme vantate da altri campobassani che avevavo acquistato droga. Per i tre è stata chiesta la custodia in carcere. Il gip ha disposto l’obbligo di dimora dichiarandosi territorialmente incopetente e indicando il Tribunale di Foggia come giudice naturale. “Lo spaccio di droga – ha detto il procuratore D’Angelo – è allarmante e coinvolge soggetti della criminalità foggiana che ritengono il Molise terra di conquista, utilizzando anche tossicodipendenti in debito per le loro attività delittuose. Occorre la collaborazione di tutti per vincere la battaglia contro la droga”.