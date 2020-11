Carovilli – Il sindaco Conti: contagi nei festeggiamenti di Halloween. In arrivo provvedimenti drastici

Contagi in salita a causa dei festeggiamenti di Halloween a Carovilli e gente in quarantena che non rispetta gli obblighi. Ed ecco che il Sindaco Antonio Conti redarguisce i suoi concittadini e minaccia provvedimenti drastici, iniziando dalla sospensione del mercato in piazza fino al 26 novembre, fino alla chiusura di tutti i pubblici esercizi qualora dovessero persistere comportamenti scorretti.