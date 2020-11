Calcio, Serie D le linee dettate dalla Lega e il parere del patron rossoblu Gesue

Con il comunicato numero 48 del 5 novembre 2020 la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la sua decisione che avevamo già anticipato. Il campionato viene di fatto sospeso per un periodo di tempo di due settimane a far data da domenica otto novembre fino al 22 prossimo. Nel corso dei quindici giorni di stop sono stati individuati quattro giorni( tre domeniche e mercoledi diciotto novembre) per procedere al recupero di ben novantuno gare che sono state rinviate dall’inizio del torneo a causa dei contagi da corona virus. A dirla tutta, la Lnd si è accorta che il protocollo applicato funziona male: al caso di un positivo nel gruppo squadra ne deriva uno stop di almeno due partite per ogni società. Emblematico il caso dell’Aprilia nel girone F che ha giocato soltanto due partite su sei. Di questo passo pensare di arrivare alla chiusura del campionato è pressochè utopico. Cosi l’attenzione dei dirigenti della Lnd dovrà spostarsi necessariamente su una modifica radicale del protocollo con la possibilità di adattarlo a quello dei professionisti che stanno continuando regolarmente a scendere in campo. In realtà, la pausa di due settimane non è dovuta alle restrizioni del nuovo Dpcm in vigore da oggi che non tocca il tema del calcio dilettantistico, quanto quello dello spostamento fra regioni. Tuttavia, raggiungere una destinazione di un’altra regione per un evento sportivo può essere tranquillamente inquadrato come circostanza lavorativa, dunque consentita.

Venendo agli impegni delle molisane saltati, questi risultato essere abbastanza sporadici: uno a testa fra Campobasso ed Agnone, nessuno per il Vastogirardi. Mentre nel girone F le gare da giocare sono nove entro le prossime due settimane di cui un terzo, come riferito, le dovranno giocare i laziali dell’Aprilia. Si comincia da domenica prossima con Giulianova – Cinzialbalonga con i laziali che potranno finalmente tornare in campo dopo aver risolto il problema con un tesserato positivo. Il quindici novembre il girone F proporrà i seguenti recuperi: Matese – Aprilia e Rieti – porto Sant’elpidio. Mentre la gara del Campobasso a Genzano contro il Cinzialbalonga è stata fissata per mercoledi diciotto novembre. Allo stesso modo giocheranno infrasettimanale stessa data Aprilia – Vastese e Recanatese – Rieti. Infine, il 22 novembre sarà giorno utile per recuperare Vastese – Olimpia Agnonese e Notaresco – Aprilia. Il comunicato della lnd si chiude con la chiosa secondo la quale le rimanenti gare da recuperare e non indicate ne prospetto che è stato diffuso saranno calendarizzate in una nota successiva. Il comunicato aggiunge che con il necessario anticipo rispetto alle date previste verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato. Cioè se dal ventinove novembre si riprenderà con il turno stabilito o da quello che si sarebbe dovuto giocare domenica prossima.