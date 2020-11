Calcio a 5, Cus Molise in campo a Castelfidardo. Stop da calendario per la Chaminade Non si ferma il futsal nazionale, possibile spostarsi tra le regioni per le gare di campionato

Tutto confermato si gioca regolarmente nel campionato di A2 di Calcio a 5. Le direttive del nuovo Dpcm non impediscono alle società di spostarsi da una regione all’altra per giocare le gare ufficiali di campionato. Una buona notizia anche per il mondo del futsal che prosegue il campionato, nonostante un protocollo in attesa di aggiornamento come richiesto proprio dalla dirigenza del Cln Cus Molise. I cussini cercano il riscatto dopo il brutto KO interno contro il Manfredonia. Un buon primo tempo, poi un crollo totale da parte di Barrichello e compagni. Errori marchiani, scarsa concentrazione ed un passivo finale di 6 a 1, probabilmente la peggior uscita interna della storia recente del Cln. Sanginario può contare su tutti gli effettivi per la trasferta in terra marchigiana. Senza dubbio è attesa una risposta concreta e di personalità da parte di tutta la squadra.

Attenzione al Castelfidardo squadra interessante, due pareggi in due uscite di campionato, prima in casa contro il Rutigliano, poi in trasferta a Gubbio. Lo stesso Gubbio che una settimana prima era riuscito ad impattare 2 a 2 in casa del Manfredonia di Monsignori, quest’ultimi corsari con merito al Palaunimol una settimana fa. Al Castelfidardo, inoltre, manca una gara a referto, la sfida della prima giornata da recuperare contro il Lucrezia, per un caso di positività del team della provincia di Pesaro Urbino. I fidardensi allenati da mister Vitalino possono contare sulle prestazioni dell’italo brasiliano Giovanni Pagnussat, tesserato da circa due settimane, sullo spagnolo Lolo Torres, sul marocchino Rhoulia e sul brasiliano Durante, come fiori all’occhiello del roster. Secondo anno in serie A2 per i marchigiani, proprio come il Cln, ma nuovi del girone C. Nella passata stagione è arrivata la salvezza nel girone B, nonostante il 13°posto in classifica al momento della chiusura dei giochi con la sospensione dei campionati. In base a questi elementi servirà grande concentrazione da parte dei cussini per portar via punti al Castelfidardo, un’impresa difficile ma non impossibile per il Cus Molise.

Nel campionato di serie B, prima di due giornate di sosta per la Chaminade. Per uno strano scherzo del calendario la squadra di mister Tavone osserverà un doppio turno di riposo. Occasione per ricaricare le pile dopo la doppia batosta interna, prima contro il Sammichele poi con il Real Dem. Due uscite a vuoto inattese, contro avversari sicuramente alla portata. Il percorso di crescita è senza dubbio un elemento da tenere in conto per i rossoblu, in particolare per una rosa giovane come quella a disposizione del tecnico bonefrano. A proposito dell’ultima uscita con il Real Dem il giudice sportivo potrebbe capovolgere il risultato del campo per la presunta posizione irregolare, del giocatore del Real Dem Lorenzo Rosato, autore di tre reti contro la Chaminade sabato scorso. Ebbene il giocatore è al centro di una diatriba tra la società abruzzese del Real Dem e proprio il Castelfidardo. Quest’ultimi, anche tramite la pagina facebook ufficiale, hanno ribadito che il giocatore Rosato è un tesserato a tutti gli effetti del team biancoverde, e diffidano la società del Real Dem e lo stesso Rosato a proseguire l’attività sportiva. Insomma sembrano esserci tutte le condizioni per vincere la gara a tavolino da parte della Chaminade, una situazione che potrebbe rendere meno amaro il periodo di attesa per ripartire con il campionato. Campobassani che torneranno in campo sabato 21 novembre in trasferta a Molfetta