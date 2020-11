Basket femminile A1, La Molisana Basket Campobasso ospiterà Broni

Domani con palla a due alle ore 18 La Molisana Magnolia Basket Campobasso ospiterà Broni. Entrambe ferme a quota 4 punti e con una gara da recuperare se le rosso blù non sono andate a Sassari le lombarde non hanno ospitato Ragusa. Per le ragazze di coach Sabatelli domani la prima di due sfide interne che verranno però intervallate dalla sosta di campionato prevista per dare spazio alla Nazionale Italiana. Tra le Azzurre convocate da coach Lino Lardo, al debutto in panchina, anche Samantha Ostarello. Domenica la partenza su un volo charter alla volta di Riga, in Lettonia dove il quintetto dell’Italbasket affronterà venerdì 13 e domenica 15 novembre prima la Romania e poi la Repubblica Ceca (entrambe le gare con palla a due alle ore 18.45). Il ritorno a Roma lunedì 16 per permettere alle giocatrici di rientrare nei rispettivi club.

Passiamo al parquet coach Sabatelli ancora una volta non avrà il roster al completo: Matea Nikolikj è già in raduno con la nazionale della Macedonia del Nord per la finestra di novembre di qualificazione agli Europe, bloccate in infermeria Julie Wojta (in ripresa da una piccola lesione muscolare) e Kyara Linskens (che ha iniziato in Belgio la fase di riabilitazione successiva all’intervento al menisco). Broni in questa stagione ha allestito un organico giovane, con alcune giocatrici nel giro azzurro , a fare da chioccia a questo roster la campionessa del mondo di basket 3×3 Giulia Rulli e la pivot statunitense Kizer. Domani sera con palla a due alle ore 20.00 alla Molisana Arena e in diretta sul canale delle Lega La Magnolia Campobasso affronterà Broni, arbitri designato Antonio Bartolomeo di Brindisi e Maria Giulia Forni di Ravenna.