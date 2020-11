Tamponi in auto, si faranno anche in Molise. L’area scelta è quella di Selva Piana a Campobasso

Tamponi in auto presto anche in Molise. Scatta il ‘Progetto Igea’, drive through a Campobasso: riunione tecnico-organizzativa, a Palazzo Vitale, tra Regione Molise, Asrem, Arma dei Carabinieri. Presenti il governatore Toma, il dg Florenzano, il generale Cerrina, il colonnello Gaeta e il tenente colonnello medico Tarantino. “Al centro del confronto il progetto Igea dell’Arma, che prevede la predisposizione di un drive through per l’effettuazione di tamponi”. Si apprende da una nota stampa della Regione. L’area individuata e’ quella di Selva Piana a Campobasso, nei pressi dello stadio. Definite le modalita’ di intervento che porteranno all’attivazione del servizio sanitario.