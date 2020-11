Tamponi al Veneziale, il grazie a Florenzano di Calenda e Fabrizio

I consiglieri comunali di Isernia, Raimondo Fabrizio e Filomena Calenda esprimo grande soddisfazione in merito alla notizia confermata dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano di aprire un punto prelievo per eseguire i tamponi presso l’ospedale Veneziale. In questi giorni di forte apprensione per il preoccupante incremento dei contagi soprattutto nella città di Isernia e nella provincia pentra, la decisione di realizzare un ulteriore centro prelievo e l’attivazione di altre due Unità USCA, una a Isernia e l’altra ad Agnone non può che confortare la cittadinanza. “Apprendiamo con piacere la decisione dell’Asrem – spiegano i due inquilini di Palazzo San Francesco – ma ancora una volta sollecitiamo i cittadini a rispettare le regole anti-contagio, ovvero indossare sempre la mascherina, igienizzare spesso le mani e soprattutto evitare assembramenti , mantenendo la distanza di almeno un metro. Siamo certi – continuano i due consiglieri – che con il rispetto delle regole – presto potremo tirare un sospiro di sollievo. Mettiamocela tutta, rispettiamo gli altri e noi stessi”.