Intasca 13mila euro di reddito di cittadinanza illecitamente, denunciata una donna

Una donna di Campobasso ha intascato, nel periodo 2019-2020, 13mila euro di reddito di cittadinanza sulla base di false dichiarazioni riguardo i componenti del suo nucleo familiare, in merito al compagno, percettore di altro reddito. E’ stata denunciata in quanto, dunque, non aveva i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio, come scoperto in seguito alle accurate indagini della Guardia di Finanza di Campobasso, con la collaborazione della Polizia. Indagini coordinate dalla Procura di Campobasso, con a capo Nicola D’Angelo. Su richiesta della stessa Procura il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei 13mila euro percepiti indebitamente dalla donna e della carta Postamat abilitata al prelievo dei soldi accreditati con il reddito di cittadinanza.

Sono diverse le misure cautelari reali eseguite nei confronti di persone che hanno percepito il reddito attraverso false dichiarazioni, con sequestri preventivi per diverse decine di migliaia di euro.

“Il sequestro preventivo disposto sui beni dell’indagata, volto a conservare il profitto del reato ai fini della successiva confisca – ha spiegato il procuratore capo D’Angelo – si inserisce nelle linee dell’attività repressiva della Procura, non solo intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono profitto. Questo – ha continuato – in un’ottica di deterrenza e recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito”.

“Le Fiamme Gialle – ha dichiarato il Comandante provinciale Colonnello Antonello Cefalo – sono attive sul fronte del controllo, in particolar modo sul reddito di cittadinanza, specialmente in un periodo difficile come questo, affinchè il sussidio pubblico sia concesso a chi ne ha effettivamente bisogno e diritto. L’illecita percezione del beneficio – ha concluso – oltre ad aggravare l’iniquità sociale genera un danno alle casse dello Stato”.