Fornelli, la comunità Villa Irene isolata per tamponi

Divieto di entrata e di uscita per la struttura Villa Irene di Fornelli: lo ha deciso con un’ ordinanza il Sindaco Giovanni Tedeschi, in attesa dell’esito dei tamponi previsti per la giornata di oggi, effettuati a tutte le persone presenti nel centro. Pertanto sia gli ospiti che gli operatori non potranno né entrare e né uscire dalla comunità alloggio per anziani fino a nuove disposizioni.

La misura, seppur molto rigida, si è resa necessaria a causa delle positività riscontrate sugli operatori della struttura per anziani di Fornelli. Il Sindaco invita la cittadinanza a non allarmarsi, considerando che il cordone sanitario è solo temporaneo e di carattere profilattico, al fine di arginare la diffusione del Covid-19.