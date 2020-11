Emergenza Covid-19, installato un termoscanner presso l’edificio scolastico di Torella del Sannio. Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado, di via Sandro Pertini, è stato installato un tablet di ultima generazione in grado di rilevare sia la temperatura corporea di chi fa ingresso negli edifici scolastici, che l’assenza di mascherina di protezione. “L’ Amministrazione comunale di Torella del Sannio – fa sapere il sindaco Antonio Lombardi- è la prima a dotare la propria scuola di uno strumento di tale tecnologia e a metterlo a disposizione di alunni, docenti e personale non docente proprio per salvaguardarne la salute cui è particolarmente sensibile. In tal modo il nostro Comune – chiude Lombardi- vuole manifestare la propria vicinanza e fattiva collaborazione a tutta la comunità scolastica a cui tiene a garantire una tranquilla e sicura vita scolastica proprio a partire dall’ingresso a scuola”.