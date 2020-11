Cosib, dopo la fumata grigia nuova convocazione per il 12 novembre

TERMOLI. Dopo la fumata grigia dello scorso 22 ottobre, il consiglio generale del Cosib si riunirà il 12 novembre.

Nella riunione precedente il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani, sollevò un’eccezione in merito alla vicenda del pagamento delle quote e inibì la validità della convocazione.

I componenti, in dieci sono gli aventi diritto, sono chiamati ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ma soprattutto a rinnovare la governance, con presidente e direttivo.

Si discuterà anche dei compensi degli amministratori e della richiesta di compenso dei Revisori dei conti sull’attività di vigilanza. In agenda anche la proposta di adesione della Provincia di Campobasso.