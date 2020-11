Calcio Serie D, a breve la decisione sulla prosecuzione o lo stop al torneo. Vastogirardi, un positivo, allenamenti sospesi

La Lega Nazionale Dilettanti è in conclave per valutare le strade da percorrere. A dire il vero, come chiarito da

Luigi Barbiero

, coordinatore del Dipartimento Interregionale della

Lnd, i vertici federali sono in attesa di chiarimenti in merito allo spostamento tra le regioni dopo l’ultimo Dpcm. In giornata, o al massimo domani mattina ci sarà le decisione definitiva

.

Le opzioni allo studio sono due: qualora sarà consentito lo spostamento delle squadre tra le regioni si proseguirà da domenica

prossima, 8 novembre,

con i recuperi

in programma

. In caso contrario l’attività sarà sospesa fino al 3 dicembre con la ripresa

fissata

il 6 dicembre

sempre

con i recuperi.

In soldoni

se ci sarà il via per spostarsi da una regione all’altra, per motivi di lavoro in questo caso, parliamo di una competizione nazionale, si andrà avanti, al contrario un mese di stop.

Dalle indiscrezioni dell’ultim’ora, pare che il nuovo DPCM possa permettere alle società di spostarsi tra le regioni: per tale motivo, il campionato dovrebbe continuare già questo week-end con i recuperi. Da capire, poi, quali saranno le società interessat