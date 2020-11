Somministrazione alla popolazione dei test sierologici per Covid-19, la proposta del gruppo di minoranza “Futuro Trivento”

Somministrazione alla popolazione dei test sierologici per covid-19, è la proposta del gruppo di minoranza “Futuro Trivento”. “Ieri abbiamo presentato formale richiesta – scrive il capogruppo Luigi Pavone – indirizzata al Sindaco e all’Assessore alle attività socio-sanitarie, affinché valutassero l’esecuzione di test sierologici alla popolazione residente. L’obiettivo è quello di realizzare una campagna di screening attraverso l’utilizzo del test sierologico cui sottoporre almeno i soggetti a rischio (intendendo con questi i soggetti in età avanzata, i soggetti con patologie croniche preesistenti, il personale degli uffici pubblici) e, laddove possibile, tutti i residenti che lavorano fuori Regione, in maniera tale da identificare eventuali cittadini da sottoporre al tampone faringeo per la diagnosi di SARS-CoV-2. Abbiamo ritenuto utile per la cittadinanza avanzare tale proposta all’amministrazione, soprattutto alla luce dei casi di contagio che si sono verificati nei giorni scorsi. La proposta prevede, ovviamente, la facoltà da parte del cittadino di sottoporsi o meno al test e, al fine di non gravare troppo sulle casse dell’ente, abbiamo proposto anche di valutare un’eventuale compartecipazione alla spesa da parte del cittadino. Speriamo che – chiude la nota del capogruppo Futuro Trivento – almeno per una volta, l’amministrazione accolga una nostra proposta, per il bene di tutti i nostri concittadini”.