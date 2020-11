Regione, programmati tre miliardi di interventi sul “Recovery fund”. Insorge l’opposizione: “Esautorato il Consiglio”

Passa in regione una mozione trasversale presentata dal PD e condivisa da parte della maggioranza per l’utilizzo dei fondi MES in funzione di un rafforzamento e ristrutturazione del sistema sanitario regionale. Dopo una giornata da libro cuore, trascorsa sul registro della mozione degli affetti tra maggioranza e opposizione, scoppia però a fine Consiglio la bagarre. A scatenare lira delle opposizioni è stato l’annuncio fatto dal presidente Toma relativo alla predisposizione di 45 progetti per complessivi tre miliardi di euro a valere sul Recovery Fund. Un atto che secondo le voci critiche ha espropriato il Consiglio regionale dal suo ruolo di programmazione. A lanciare il j’accusse è la capogruppo del PD in Regione, Micaela Fanelli.

Il pricolo principale, secondo Fanelli, è quello di restare a bocca ascittua, ovvero senza alcun finanziamento. Sostanzialmente siamo difronte ad una scatola vuota, dice l’esponente del PD.

Indiscrezioni trapelate dalla regione parlano di un possibile ricorso di parte del Consiglio al prefetto per violazione dello Statuto regionale. E pensare che la giornata era inziata tra abbracci, seppur virtuali, visti i tempi che corrono.