Incontri di formazione online per coppie e famiglie in tempo di pandemia

TERMOLI. Approfittare di questo tempo di pandemia per vivere assieme a tutte le coppie e le famiglie che lo desiderano un momento di incontro e di formazione online per conoscere delle bellissime e concrete esperienze di evangelizzazione da poter vivere online o in presenza nelle nostre comunità parrocchiali. Sono tre:

– Il The Marriage Course, ritrovarsi più sposi: 7 sessioni per coppie, sposate o non sposate. Aiuta a rafforzare la propria relazione di coppia.

– Il The Marriage Preparation Course: 5 sessioni per coppie di fidanzati o di conviventi vicine al matrimonio o che ne stanno semplicemente esplorando la prospettiva.

– Il The Parenting Children Course, ritrovarsi più genitori: 5 (o 10) sessioni per genitori in coppia o single. Aiuta a rafforzare la relazione con i propri figli.

Aiuteranno a conoscerle e a capire come concretamente realizzarle i coniugi Alessandro e Cristina Sona che a livello nazionale fanno parte del team di Alpha Italia e si occupano di tutto questo.

Conoscere queste esperienze darà a tutti noi un forte impulso e desiderio a coinvolgerci in questa importante missione per il bene di tante coppie e famiglie del nostro territorio.

L’appuntamento, su piattaforma zoom, sarà domenica 8 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per partecipare è sufficiente registrarsi inviando una mail a susanna.delgesso@alice.it

Lo stesso appuntamento, sempre su piattaforma zoom, sarà ripetuto solo per i sacerdoti o i religiosi della diocesi che vogliono conoscere queste esperienze lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 09:30 alle ore 12:00. Per partecipare è sufficiente registrarsi inviando una mail a stefanorossi81@hotmail.com

L’iniziativa è coordinata dal centro diocesano per l’evangelizzazione e dalla commissione per la famiglia.

Il programma dettagliato è disponibile all’indirizzo: