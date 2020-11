Fratelli d’Italia, dopo l’ingresso di Iorio e Scarabeo aderisce anche Tonino Del Torto

Share on Twitter

Share on Facebook

Dopo l’ingresso nel Partito di Michele Iorio, che segue quello di Massimiliano Scarabeo, aderisce a FdI anche l’ex consigliere ed assessore regionale Tonino Del Torto. Ex consigliere ed assessore regionale con grande esperienza amministrativa e politica. “Con grande soddisfazione annuncio l’adesione al nostro Partito di Tonino Del Torto, persona seria e competente, con un’esperienza politica ed amministrativa di lungo corso. – ha dichiarato Filoteo Di Sandro, responsabile molisano del partito – Siamo convinti che Tonino potrà contribuire alla crescita di Fratelli d’Italia Molise aiutandoci soprattutto a definire i nostri programmi e proposte, con equilibrio e con le giuste strategie, soprattutto in tema di Lavoro e Turismo. Fratelli d’Italia è e resterà un Partito aperto a tutte le persone di buona volontà che credono profondamente e seriamente alla possibilità di fare squadra e lavorare insieme per un Molise migliore”, ha concluso.