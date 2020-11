Covid, un’altra vittima e 107 nuovi casi positivi dai 964 tamponi processati

Dopo la tregua concessa ieri, il numero dei contagi torna a salire in Molise. Sono 107 i nuovi positivi, a fronte, però, di quasi mille tamponi, 964 per la precisione. Purtroppo si segnala un’altra vittima: una donna di 90 anni di Forli del Sannio che si trovava ricoverata al Cardarelli. Sono dieci le persone guarite, quattro i dimessi ed altrettanti i nuovi ricoveri a Malattie infettive (2 di Termoli, 1 di San Marco La Catola e 1 di Vinchiaturo). I comuni più colpiti sono Campobasso con 18 casi, Isernia con 16 e Camponarino con 10. Sono 27 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e 7 quelle in terapia intensiva. 1298 i pazienti asintomatici a domicilio, mentre i guariti sono 727. 42 i decessi in regione. 1411 i soggetti in isolamento. Sono 1354 i casi di attualmente positivi. 63.121 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.