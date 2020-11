Calcio, la Serie D si ferma. Stop sino ad inizio dicembre

La lega dilettanti, nella mura di dover di rispettare la gravità dell’emergenza sanitaria, ha deciso lo stop al campionato di serie D. Notizia di qualche minuto fa, ancora in attesa di ufficializzazione, ma ormai è certo che ci sarà un mese di fermo totale. Questa soluzione andrebbe ad eliminare un’ipotesi circolata su qualche fonte di stampa che parlava di una possibile chiusura del campionato entro il girone di andata. La lega nazionale dilettanti è propensa, dunque, ad un regolare svolgimento del campionato anche a costo di prolungarne la chiusura entro il termine stabilito. Nelle altre regioni la Figc comitato Puglia si sta gia attivando per deliberare in merito delle modalità di ripresa dei campionati regionali. A tal proposito, ci sarà una riunione il prossimo 12 per stabilire la ripresa dei giochi. Allo stesso modo, anche in Molise il numero uno Di Cristinzi sta gia ragionando ai tempi e ai modi di ripresa dei campionati regionali.

Questa mattina il Campobasso ha diramato il seguente comunicato stampa che leggiamo integralmente: La società Campobasso Calcio comunica che, a seguito di screening interno effettuato con tamponi rapidi, sono emerse all’interno del ‘gruppo squadra’ alcune positività sospette che dovranno essere accertate dalle autorità sanitarie competenti. Per questo motivo tutte le attività della prima squadra risultano temporaneamente sospese.

Dunque i lupi già prima dello stop della serie D, hanno deciso di interrompere le attività della squadra a fronte di alcuni tesserati risultati positivi al covid 19.

Aggiungiamo che il Dpcm ultimo che entrerà in vigore domani e firmato oggi dal Presidente del Consiglio di fatto non apporta novità in tema di allenamenti. Si aggiunge una postilla con cui si intedicono le docce a seguito degli allenamenti.

Tornando al calcio giocato, l’Agnone dopo la pausa forzata di domenica si è rituffata non solo negli allenamenti ma anche nel mercato. La società ha in prova un difensore centrale classe 2000 proveniente dal Carpi ed un centrale di centrocampo dal Foggia. Pare che ci siano trattative in corso anche per un portiere proprio per dotare il tecnico Senigagliesi di una rosa all’altezza della situazione per provare a portare a casa la salvezza.