Ulteriore caso di Covid-19 a Trivento, il sindaco Corallo chiede prudenza e rispetto delle regole ai residenti. “Nonostante l’alto livello di attenzione tenuto da tutti fino ad oggi – scrive Corallo – ho l’onere di comunicare a tutti i cittadini che I’Asrem ha riferito di un ulteriore caso di positività al Covid-19. L’Asrem ha disposto, ovviamente, la quarantena per la famiglia della persona positiva e sta monitorando i contatti stretti come da protocollo in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Gli stessi dirigenti Asrem mi hanno assicurato che il contagio dovrebbe essere ristretto alle sole persone direttamente interessate. La famiglia interessata sta bene, in quarantena domiciliare, e sta effettuando i controlli necessari. A loro va il nostro caloroso augurio di pronta guarigione. È normale vivere questa situazione con preoccupazione ma non ci abbandoniamo al panico o a paure irrazionali. Rispettiamo la privacy e mettiamo in campo, come siamo capaci di fare nei momenti difficili, il nostro senso di responsabilità e il nostro senso di solidarietà e di cittadinanza. Continuiamo ad utilizzare tutta la prudenza possibile, mettendo in atto i comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui: teniamo il corretto distanziamento personale; indossiamo la mascherina; evitiamo assembramenti; evitiamo di avere contatti soprattutto con persone vulnerabili se abbiamo sintomi allarmanti o la nostra temperatura corpora supera i 37,5 e in questo caso avvisiamo il medico curante; igienizziamo quanto più possibile le mani. Invito ancora una volta – chiude la nota ufficiale del Sindaco – alla prudenza e al rispetto delle regole. Vi terrò informati di ulteriori sviluppi”.