Traffico di droga, un altro arresto

I Carabinieri di Sepino hanno arrestato un 44enne originario di Benevento, accusato di associazione finalizzata al traffico di droga.

Le condotte dell’uomo erano state accertate dall’anno 2013 al successivo 2017, sia in Benevento e provincia che in altre località del territorio nazionale.

Anch’egli aveva scelto Sepino per l’espiazione della pena, in regime di arresti domiciliari, dopo una condanna della Corte d’Appello di Napoli che nel giungo 2019, gli aveva inflitto una pema di 4 anni e 10 mesi di reclusione. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto non applicabile la procedura della sospensiva, poiché l’uomo era stato condannato per un reato ostativo, motivo per il quale a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che rigettava il ricorso presentato in opposizione all’originaria sentenza, aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione del condannato.

Raggiunto nella propria abitazione, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Campobasso, ove dovrà espiare un residuo di 3 anni e 9 mesi, fino a marzo 2022.

“L’attenzione che i Carabinieri pongono su soggetti che decidono di espiare pene detentive in questo territorio – fanno sapere dall’Arma – è sempre molto alta, anche alla luce delle recenti attività investigative che hanno evidenziato come un iniziale dimora in detenzione domiciliare può ingenerare un radicamento sul territorio e nel suo tessuto sociale che va arginato sin da subito. I controlli sono assidui e sono tesi, tra l’altro – concludono i Carabinieri – a scoraggiare la predilezione del territorio come soggiorno obbligato”.