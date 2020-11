Nasce Jack: l’associazione che vuole riportare il jazz Termoli

Un’associazione nata durante la pandemia da Covid-19, ma che, a dispetto di questo, vuole dare un nuovo slancio alla cultura a Termoli e in Molise. Si chiama JACK, acronimo di Jazz, Arts & Comedy Kingdom, ossia il regno della musica Jazz, delle arti (visive e performative) e dei cabaret. Ne fanno parte artisti e figure di riferimento del panorama termolese degli ultimi 20 anni. Il progetto è stato presentato da Michele Macchiagodena in un incontro a cui hanno partecipato in videoconferenza Antonio Artese, attualmente Direttore del Global Program dell’Accademia Chigiana di Siena e Luca Ciarla, musicista e responsabile del canale YouTube “Live on Mars” che produce e trasmette eventi di grande spessore musicale. Collegati tramite pc anche Adolfo Colagiovanni, esperto di Finanziamenti Comunitari e Lino Pistilli, imprenditore e appassionato di arte contemporanea. “L’associazione Jack – ha affermato Macchiagodena – nasce per dare voce alla cultura, amplificarla, farla sentire a quante più persone possibili, con il proposito di contribuire alla crescita culturale della nostra città”. Da qui anche l’idea di rappresentare l’associazione con un jack, ossia uno spinotto con il quale si collegano microfoni e strumenti musicali all’impianto di amplificazione. Uno degli obiettivi della neonata associazione è quello di riproporre un festival jazz a Termoli che fino al 2019 per sei anni consecutivi è stato diretto da Macchiagodena. Ma in città c’è anche un grosso problema relativo all’assenza di luoghi di cultura: l’apertura del Macte è stato un buon punto di partenza, secondo Artese ma bisogna fare di più. Dello stesso avviso anche Luca Ciarla: “C’è sempre stato il desiderio di portare quello che abbiamo visto e studiato in giro per il mondo a Termoli e nel Molise. Siamo convinti – ha affermato – che ci sono delle aree molto belle dalle grandi potenzialità turistiche che devono solo essere valorizzate. Lo scopo è quello di organizzare grandi eventi che possano richiamare tante persone” – ha concluso. Il momento è difficile e il mondo dello spettacolo sta pagando un prezzo altissimo, ma per uscirne è necessario porre le basi per ripartire. E l’associazione Jack ha iniziato a farlo.