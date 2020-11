Facciolla punta il dito contro la Regione su gestione Covid, vaccini antinfluenzali e criticità permalati di diabete

Sanità, presa di posizione del Consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla che parla di cronoca di un disastrio annunciato e punta il dito contro il vertice della Regione. Bambini, anziani, persone con fragilità certificate – sostiene – potrebbero ammalarsi di Covid senza possibilità di proteggersi né di essere curati così come ne avrebbero diritto. La situazione di ammalati cronici e persone fragili in Molise ora rischia di collassare”.

Parte dal fronte vaccini antinfluenzali. “Nonostante il plateale gesto di propaganda del Presidente Toma che si è fatto vaccinare in conferenza stampa– incalza Facciolla – i vaccini antinfluenzali non sono ancora disponibili, né presso i pediatri né presso i medici di base”. Il consigliere regionale del Partito Democratico si sofferma, poi, sul provvedimento emanato dal Governatore, per la gestione Covid, che contiene disposizioni per potenziare l’attività di screening attraverso l’esecuzione di test rapidi. Secondo l’esponente Dem questa soluzione si poteva attuare già da Aprile e, a suo avviso, creerà non pochi problemi a pediatri e medici di base nella gestione dei loro pazienti, nel distanziamento e altro.

Facciolla evidenzia, ancora, che il caos sembra essere a un passo per chi è malato di diabete “perché – spiega – a breve l’ultimo medico a Diabetologia di Termoli andrà in pensione e senza incremento dell’organico il rischio sarà gravissimo: il servizio medico – dice il consigliere regionale del Pd – sarà garantito per sole dieci ore alla settimana, solo attività di routine”.

Facciolla fa sapere che diverse Associazioni di diabetici hanno più volte inviato richieste e istanze alla Regione, ai vertici dell’Asrem “ma – conclude – senza ottenere risposta”.

Intanto sul tema vaccini antinfluenzali c’è da registrare la posizione dei pediatri. Su facebook il messaggio diffuso dallo studio del dottor Nunzio Colarocchio nel quale evidenzia: “Ancora niente vaccini ai pediatri di base molisani. Non sappiamo quando e se ne riceveremo qualche dose”.