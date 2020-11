Due arresti dei Carabinieri. Condanne per maltrattamenti in famiglia e calunnia

I Carabinieri di Mirabello Sannitico hanno arrestato due pregiudicati attuando due distinti ordini di esecuzione per l’espiazione di pena, emessi dalla Procura di Campobasso.

Un uomo di 71 anni di Mirabello è stato riconosciuto colpevole e condannato a 2 anni di reclusione per “calunnia”. Un 49enne è stato invece riconosciuto colpevole e condannato un anno e 4 mesi e di reclusione per “maltrattamenti in famiglia”. Entrambi sono ai domiciliari.