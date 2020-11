Covid, Toma firma l’ordinanza: test rapidi dai medici di famiglia e pediatri per frenare i contagi

Da qualche settimana la curva del contagio da Coronavirus ha ripreso a salire in Molise. Una situazione da monitorare con attenzione e che richiede anche il potenziamento dei servizi che possano contenere l’ulteriore diffondersi del contagio. Con questa finalità il presidente della Regione Toma ha firmato l’ordinanza con la quale impone al commissario alla sanità, Giustini, di far pervenire ai medici di medicina generale ed ai pediatri i test antigenici rapidi. Dovranno essere proprio loro, infatti, ad eseguirli sui pazienti, previa prenotazione o triage telefonico.

L’ordinanza del governatore prevede che i test potranno essere effettuati sui contatti stretti degli asintomatici individuati dal medico di medicina generale o dal pediatra, oppure individuati dal Dipartimento di prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena. I risultati dei test rapidi arriveranno in quindici minuti, a differenza dei tamponi molecolari il cui responso richiede dalle 24 alle 48 ore. L’ordinanza firmata da Toma prevede inoltre la possibilità di eseguire i test rapidi direttamente in auto, nei cosiddetti drive in.