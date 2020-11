Covid, in Molise i pazienti con sintomi sono solo il 3,7 per cento. Restano solo 30 i comuni senza casi

Otto mesi dopo l’esplosione della pandemia e in piena seconda ondata restano ormai solo una trentina i comuni molisani dove per tutto questo tempo non si sono registrati casi di covid. Più di cento dunque, su 136, i paesi dove il virus ha fatto la sua comparsa. Alla luce degli ultimi contagi resta Isernia il centro più colpito con 220 casi presenti sul territorio cittadino. Seguono Campobasso (115 casi), Castelpetroso (107), Bojano (67), Colletorto (54), Larino (48), Termoli (47), Venafro (43), Riccia (28), Sant’Agapito (25).

Con oltre 62mila tamponi processati dall’inizio dell’emeregenza, attualmente i positivi presenti sul territorio regionale sono 1.259 (93 nella sola giornata di ieri) mentre i molisani contagiati in questi 8 mesi di pandemia sono stati quasi 2.000. Peggiora la situazione in ospedale. Al Cardarelli i ricoverati sono 30: 24 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

Elevatissima la percentuale degli asintomatici, sono attualemente il 96,3 per cento del totale (1.229), mentre i contagiati con sintomi sono appena il 3,7 per cento (30).

Ultimi numeri: 690 il totale dei guariti, 41 i pazienti deceduti.

Quanto ai cluster più numerosi, oltre a quello del carcere di Larino, resta preoccupante la situazione nelle case di riposo: oltre cento contagiati tra Oratino, Sessano, Isernia, Vinchiaturo e Portocannone. Infine il fronte delle scuole: si moltiplicano le classsi in quarantena per casi di contagio e i provvedimenti di chiusura precauzionale degli edifici disposti dai sindaci.