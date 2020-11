App Immuni scaricata dai ragazzi, Molise tra le percentuali più basse d’Italia

Il Molise è tra le regioni con il minor numero di persone over 14 che hanno scaricato l’app ‘Immuni’: 14,9%. La media nazionale è del 17,9%. Percentuali basse anche in altre regioni: 14,6% in Puglia, 13,3% Campania, 12,5% Sicilia, 12,2% Calabria. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, fino a ieri in Italia erano oltre 9,5 milioni gli utenti che hanno effettuato il download.