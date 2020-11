Alunno positivo: scuole chiuse fino a sabato a Campomarino

49 second read

Un alunno di Campomarino dell’Istituto Comprensivo è risultato positivo al Covid e il sindaco Pier Donato Silvestri per precauzione ha deciso di chiudere tutte le scuole della città da domani, mercoledì, fino a sabato compreso. L’ordinanza è motivata dalla considerazione che “il caso rilevato in ambito scolastico rappresenta un potenziale cluster familiare o comunitario non potendosi escludere casi correlati” e dal fatto che “non risulta possibile effettuare la puntale ricostruzione della catena del contagio”.