51 second read

San Martino in Pensilis – Riapre la scuola media, tutti negativi i tamponi eseguiti sugli studenti e il personale scolastico

Tra tante cattive notizie che arrivano ce n’è una buona, sul fronte del Covid. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ai ragazzi e al personale della scuola media di San Martino in Pensilis. A darne notizia il sindaco Giovanni Di Matteo.“In accordo con la dirigente scolastica -ha fatto sapere- già da domani le lezioni riprenderanno in presenza, comprese le classi prima della Primaria. Altri risultati negativi hanno riguardato nostri concittadini già positivi e in isolamento”.