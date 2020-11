Riapre al traffico la strada lungo il corso principale di Trivento, l’area antistante sarà intitolata alla dottoressa Rita Fossaceca, uccisa nel 2015 in Kenya

Riapre al traffico la strada lungo il corso principale di Trivento, l’area antistante sarà antitolata alla dottoressa Rita Fossaceca, uccisa nel 2015 in Kenya. Nella mattinata di domenica 1° novembre, il sindaco Pasquale Corallo ha voluto una cerimonia di inaugurazione per la riapertura della strada, realizzata dopo l’abbattimento dell’ex ospedaletto dell’Inam. Il progetto, in via di completamento, prevede la riqualificazione dell’intera area compresa la realizzazione di una piazzetta che, secondo la volontà dell’attuale amministrazione comunale, sarà intitolata alla dottoressa Rita Fossaceca, uccisa in Kenya il 28 novembre 2015. Nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, si sono ritrovati alcuni cittadini, tra questi i familiari di Rita Fossaceca. Al taglio del nastro il primo cittadino Pasquale Corallo, “per la tempistica rispettata dei lavori – ha detto il sindaco – voglio innanzitutto ringraziare la struttura comunale, in special modo il segretario comunale De Falco, l’ingegnere Marinelli e il geometra Civico, poi ancora i vigili urbani, l’impresa realizzatrice, il team di progettisti, il direttore dei lavori e il mio gruppo di maggioranza, assessori e consiglieri. Siamo qui per la riapertura della strada – ha aggiunto Corallo – che rientra in un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area. Trattandosi di una posizione strategica e centrale del tessuto urbano, abbiamo previsto una piazzetta, recuperando anche il materiale edile dell’ex ospedaletto abbattuto, e la intitoleremo, con una cerimonia ufficiale, alla nostra compianta cittadina scomparsa la dottoressa Rita Fossaceca”.