Nuovo look per il “Giardino dei Giovani Ricercatori”

Sono da poco terminate le opere di riordino del “Giardino dei Giovani Ricercatori”, in via Libero Testa ad Isernia. Ne dà notizia l’assessore comunale Domenico Chiacchiari, nell’ambito degli interventi per il miglioramento del decoro urbano e del verde cittadino.

«Il Comune – ha riferito l’assessore Chiacchiari – ha fatto eseguire l’intera ripulitura del Giardino dei Giovani Ricercatori, provvedendo all’acquisto e all’attivazione delle pompe per gli zampilli dell’acqua della fontana pubblica centrale, che è stata anche impermeabilizzata e in cui sono stati installati fari a led. Sono stati, altresì, sostituiti gli impianti fatiscenti dei giochi per bambini, fra cui l’altalena, e sono state sottoposte a manutenzione le altre strutture ludiche. Abbiamo provveduto anche a piantare un nuovo albero – ha aggiunto Chiacchiari – che va a sostituire la pianta che siamo stati costretti ad abbattere alcuni mesi or sono giacché pericolante e con problemi di radicamento. Infine – ha concluso l’assessore – sono state ripitturate le panchine e le ringhiere in metallo che delimitano il Giardino».

Le opere che hanno riguardato il “Giardino dei Giovani Ricercatori” seguono i numerosi altri interventi di miglioramento del decoro urbano e dei parchi cittadini fatti realizzare negli ultimi mesi dall’amministrazione comunale di Isernia