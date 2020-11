Larino: dodici alunni positivi. Il sindaco Puchetti chiude le scuole

Dodici studenti della scuola primaria di Larino sono risultati positivi al Covid, per contatti avuti con la loro insegnante già contagiata da alcuni giorni. Per questo motivo il sindaco Pino Puchetti ha deciso per la chiusura di tutte le scuole della città: l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, in cui la didattica continuerà a distanza. Per ora nel provvedimento firmato dal sindaco non c’è una data di riapertura. Nei prossimi giorni anche i familiari degli alunni positivi verranno sottoposti a tampone