Coronavirus, il Molise è tra le regioni con rischio moderato sulla base dell’indice Rt ma inserita nello scenario 4

Lombardia, Piemonte e Calabria. Sono queste le regioni – stando a quanto emerso dalle ultime riunioni tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le forze di maggioranza – che il Governo, sulla base dell’indice di rischio e del Rt, considera più critiche, da inserire in uno scenario di tipo 4. A queste tre, si aggiungono Molise, Emilia Romagna e le province di Trento e Bolzano, che pur avendo un rischio moderato, vengono inserite in uno scenario di tipo 4. Figurano in uno scenario di tipo 3 Puglia, Sicilia, Toscana, Friuli Venezia Giulia , Umbria, Lazio, Marche, Campania, Veneto e Liguria. Abruzzo e Sardegna vengono fotografate in uno scenario di tipo 2, mentre Valle D’Aosta e Basilicata, con indice Rt sotto 1, vengono inserite in uno scenario di tipo 1. Il premier ha annunciato oggi alla Camera che gli scenari saranno tre.