Commemorazione dei defunti: a Termoli non si rinuncia alla tradizionale visita

Cielo sereno, temperature miti a Termoli e la visita al cimitero nel giorno della commemorazione dei defunti, anche in tempi di Covid, non può mancare. Le visite in realtà, proprio quest’anno, si sono distribuite durante tutta la settimana, ma la giornata di oggi resta quella maggiormente scelta. Ad ogni ingresso ci sono i volontari della Croce Rossa che invitano i cittadini a igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita, ma anche i volontari dell’associazione Arca per il servizio d’ordine. La crisi quest’anno si è fatta sentire anche per i fiorai, che non hanno venduto come in passato.

Alle 10 nella chiesa c’è stata l’unica messa prevista nella giornata di oggi celebrata dal vescovo della diocesi, Gianfranco De Luca. Con le restrizioni in corso solo 28 i posti disponibili all’interno per sedersi. Tra i visitatori c’è stato anche chi è venuto apposta al cimitero per assistere proprio alla tradizionale celebrazione del 2 novembre, chi invece nonostante lo frequenti periodicamente non ha voluto rinunciare proprio al giorno dedicato ai defunti