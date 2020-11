37 second read

Sono 102 i nuovi positivi in Molise, 701 i tamponi processati: 27 i pazienti ricoverati al Cardarelli

La curva del contagio ancora in salita. Sono 102 i nuovi casi positivi dai 701 tamponi processati. Isernia e Campobasso i comuni maggiormente colpiti con rispettivamente 15 ed 11 nuovi casi tutti legati a cluster noti. 9 nuovi positivi a Bojano e 8 ad Agnone. 27 i pazienti ricoverati al Cardarelli di cui 22 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva. 1168 gli attualmente positivi.