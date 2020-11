‘Identità Molise’, alla Gil di Campobasso in mostra 136 scatti di Franco Cappellari

“C’è un ritmo di grazia e disgrazia nella condotta della terra, che il contadino interpreta come la prova visibile della gioia e del dolore”. Era il 1941 quando Francesco Jovine, sue queste parole, dopo anni di lontananza, tornava nella sua terra natale per raccontare il Molise sul Giornale d’Italia. Undici articoli per testimoniare il senso profondo dei luoghi, odori, suoni, rumori che dolcemente refluiscono nel sangue di chi torna, l’emigrato che si riappropria del paesaggio e della memoria. Un po’ quello che è accaduto a Franco Cappellari, venafrano, fotografo specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea, che dopo collaborazioni con tutti i più prestigiosi magazine dedicati al turismo, è tornato in Molise per una mostra fotografica organizzata da Fondazione Molise Cultura con la direzione di Sandro Arco, alla Gil di Campobasso: ‘Identità Molise’, questo il titolo, 136 scatti, uno per ogni comune.

C’è tutto il Molise negli scatti di Cappellari: le montagne aguzze o rotonde, a volte brulle, a volte coperte da foreste, il verde intenso degli alberi o infiammati di rosso autunnale, la neve, i laghi d’altura, il mare, i borghi aggrappati ai fianchi delle rocce come se stessero per cadere a valle, la luce gelida e fredda dell’inverno e quella calda dell’estate, i tetti rossi delle case su cui svetta, alto il campanile della chiesa madre, i castelli, imponenti alcuni o diroccati altri, torri difensive e piazze e scalinate di pietra. Un tributo non solo al Molise ma anche all’arte e alla cultura tutta, un gesto di amore e di speranza, in un periodo difficilissimo per tutti. (marmar)