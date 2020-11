Esploriamo i borghi del Molise: Casalciprano

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Casalciprano, comune in provincia di Campobasso. Quali sono le origini del suo nome?

Non si hanno certezze intorno alle origini del nome. Verso l’anno 1209 appare solo il nome Casale. Successivamente fu aggiunto “Ciprani”, secondo fonti che attestano il probabile passaggio sotto il dominio di una famiglia chiamata Ciprani.

Casalciprano è situato a 664 metri sul livello del mare. Il panorama, bello da togliere il fiato, spazia dal Matese alla catena della Maiella.

Casalciprano è inoltre famoso per ospitare il Museo a cielo aperto della Memoria Contadina allestito nel cuore del borgo. Il percorso di visita si sviluppa tra l’ esterno e l’interno.

Gli oggetti, gli strumenti e i costumi sono tutti riconducibili ad usi quotidiani della vita contadina. Le sculture in bronzo poste all’aperto rappresentano momenti di aggregazione come giochi e feste.

Il percorso museale all’aperto prosegue con i murales che ritraggono uomini che lavorano nei campi, scene che richiamano l’agricoltura, la vendemmia e la pastorizia, a cui si aggiungono scene di vita familiare. Evidenti sono anche i riferimenti alle leggende e alle antiche credenze. Gli abitanti di Casalciprano credevano nelle streghe e nei loro riti magici. Secondo la tradizione, queste, una volta l’anno, organizzavano un convegno (il Sabba) in un bosco lì vicino a cui partecipavano anche le streghe di Benevento.

Casalciprano celebra il suo Santo Patrono affinché allontani grandine e temporali e preservi i raccolti. Nella novena di San Cristanziano si ripete infatti il versetto “libera tutti noi dalle tempeste”.

Per informazioni: Comune di Casalciprano