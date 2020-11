Bojano, identificati gli autori di una rissa in piazza Roma

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Bojano gli autori di una violenta rissa avvenuta durante la notte dello scorso 2 agosto in piazza Roma della città matesina. Si tratta di 4 stranieri e 3 italiani, tutti residenti a Bojano. I militari sono risaliti alla loro identità grazie alle immagini della videosorveglianza. A chiamare i carabinieri era stato un nordafricano che insieme ad un amico aveva raccontato di essere stato aggredito mentre era seduto davanti ad un bar del centro. Da lì era nata una violenta rissa, pare per futili motivi. Il giovane nordafricano era ricorso alle cure del 118 per un lieve trauma cranico e una ferita ad un occhio.