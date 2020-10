“Mancano i loculi al cimitero di Termoli”, la Rete della Sinistra presenta una mozione

La sepoltura dei defunti è un atto di pietà, di rispetto e di conservazione della memoria delle persone care che non sono più con noi. A Termoli è diventato sempre più difficile assolvere a questo atto, tra i più umani ed atavici, per la drammatica carenza di sepolture nel cimitero comunale”, la Rete della Sinistra interviene con una mozione che vuole impegnare sindaco e giunta a revocare in autotutela per pubblico interesse la delibera relativa alla finanza di progetto per il completamento, l’ampliamento e la successiva gestione del cimitero.

Nella mozione è chiesto di indire, nei tempi più rapidi possibile, la gara di appalto per la realizzazione in economia di almeno 900 loculi, di individuare un’area idonea all’edificazione di un secondo cimitero con strutture idonee alla cremazione ed alla conservazione delle urne cinerarie.